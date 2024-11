Aluna de 14 anos é sequestrada e estuprada em Novo Progresso | PA

Foto: Ilustrativa | Dois homens encapuzados de palhaço em uma motocicleta, sequestraram uma menina de quatorze anos, estupraram e abandonaram em um terreno baldio, na noite desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024, na rua 10 de Janeiro, no Jardim Paraíso em Novo Progresso – PA.

As agressões contra a adolescente iniciaram por volta das 07:30 desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024, a partir do momento em que ela foi raptada enquanto ia para a escola municipal João Carlos Batista. A garota foi encontrada por um casal que passava pelo local, doze horas depois dela ter desaparecido. Ela foi encontrada no início da noite do mesmo dia, jogada, desacordada e toda suja, as margens da rua em um terreno baldio com capim alto naquele mesmo bairro, ainda com o uniforme da escola.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20 horas, fez o socorro da adolescente e à levou para o Hospital Municipal de Novo Progresso, onde foi acionado o Conselho Tutelar e a família da jovem.

No Hospital a vítima se encontra em estado de choque e lembra que embarcou no ônibus no bairro onde mora, e ainda no bairro, decidiu descer do ônibus, foi onde dois indivíduos aguardaram o ônibus virar a esquina e partiram pra cima da jovem com um pano no seu rosto, que imediatamente ela desmaiou, onde a levaram para um lugar desconhecido, abusaram sexualmente da mesma, posteriormente abandonaram na rua citada a cima.

Para os profissionais ela relatou também que sofreu uma pancada na cabeça e desmaiou, e disse que sentia beliscões em seu corpo, mas não conseguia reagir.

A adolescente passa por exames e está acompanhada do conselho tutelar e da família. A polícia civil investiga o caso.

A nossa equipe ainda está atualizando mais informações sobre o caso. A qualquer momento atualizamos esta notícia.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/07:49:09

