Após acordo do Governo e Sintepp- Escola Waldemar Lindemayer antecipa 15 dias de férias para professores

“A direção da Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer, confirma neste momento que a partir do dia 22 de Abril às aulas suspensas serão contabilizadas como férias até dia 06 de maio, com retorno as aulas dia 07, conforme decreto publicado em diário oficial dia 14 de abril”.

Governo e Sintepp decidem pela antecipação de 15 dias de férias para professores

Medida está de acordo com o novo decreto do governo, que prevê a retomada das aulas no início de maio

Em reunião nesta terça-feira (14), entre gestores da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), foi avaliada a antecipação das férias dos professores da rede estadual de ensino, já que as aulas estão suspensas devido à pandemia de Covid-19.

Após a avaliação da proposta, foi decidida a antecipação de 15 dias de férias, ao invés de 30 dias. A medida vai se adequar ao novo decreto do governo, que prorroga a suspensão das aulas na rede estadual de ensino.

Sobre a negociação, a titular da Seplad, Hana Ghassan, ressaltou que “a colaboração da categoria é importante, como forma de combater a pandemia, para que tenhamos a atenção devida com a educação e o calendário escolar não sofra alterações, ou traga algum prejuízo aos estudantes. Por isso, a proposta do governo em conceder férias iniciais de 15 dias aos professores é a decisão mais coerente a ser tomada no momento”.

Com o novo decreto do governo, que será publicado nesta quarta-feira (15), as aulas presenciais na rede estadual de ensino deverão ser retomadas no dia próximo dia 6 de maio.

