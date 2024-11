Adolescente Inventa sequestro com estupro por Medo da Família e do namorado descobrir encontro secreto em Novo Progresso”

Foto: Ilustrativa –Uma adolescente de 14 anos forjou o próprio sequestro com estupro para tentar explicar o sumiço por um dia em Novo Progresso-PA.

A adolescente de 14 anos completos saiu para ir para escola nesta quarta-feira, 13 de novembro de 2024, e não voltou para casa conforme deveria.

O Caso repercutiu nas redes sociais, após a adolescente contar para a família que foi vítima de sequestro seguido de estupro.

Conforme relatos da adolescente J.C. de 14 anos para família, foi encontrada inconsciente, por volta das 20h00min, desta quarta(13), em um terreno baldio,na rua 10 de Janeiro, no bairro Jardim Paraíso em Novo Progresso – PA. Segundo ela dois homens encapuzados de palhaço em uma motocicleta, a sequestraram, estupraram e abandonaram naquele local. Após ser encontrada transtornada e toda suja , por populares que chamaram a Polícia Militar, ela foi levada para HMNP- (Hospital Municipal) ela relatou também que sofreu uma pancada na cabeça e desmaiou, e disse que sentia beliscões em seu corpo, mas não conseguia reagir. “As agressões teriam iniciado ao pegar ônibus escolar por volta das 07:30 desta quarta-feira (13).

Investigação – Após repercussão dos relatos da adolescente para a Polícia Militar, o caso foi entregue para a Polícia Civil, nas mãos do Delegado Dr. Francisco Pinheiro Mendes, que solicitou exames da vítima e abriu investigação policial. De posse dos resultados o Delegado Dr. Francisco requisitou ao conselho tutelar para ouvir a vítima em audiência.

“O exame de corpo de delito é solicitado pela autoridade legal – delegado de polícia- após a vítima realizar um Boletim de Ocorrência”. O exame de corpo de delito ,coleta de amostras de conteúdo vaginal, anal e oral,exame físico para avaliar lesões como hematomas, lacerações e ossos quebrados,coleta de amostras de unhas e outras partes do corpo que possam ter tocado o autor do crime, coleta de amostras de vestuário, roupas, e se a vítima sofrer de amnésia.

Ao ouvir a vítima, na presença do conselho, o Delegado conseguiu desvendar um falso sequestro. O experiente Delegado conseguiu com que a vítima relatasse o verdadeiro ocorrido. A adolescente, confessou que pegou o ônibus escolar no Bairro Nego Bento-3, conforme rotina diária, que não foi para escola, que tem namorado, e tem caso amoroso com outro adolescente de 16 anos, neste dia houve um combinado e não foi para escola que se encontrou com o amante e se encontraram em um terreno baldio no bairro Jardim Paraíso,e por lá permaneceram o dia namorando. Ainda conforme relatos da adolescente para o delegado Dr.Francisco (DPCNP) , disse que perderam o horário e acabaram dormindo e acordaram já à noite, ficou preocupado com que falar pelo sumiço, onde teve orientação do companheiro em inventar o falso sequestro para o namorado e dar desculpas para família. O Caso foi desvendado e segundo o delegado os exames ajudaram a desvendar o caso.

