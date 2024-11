PLACAR ESPORTIVO- resultados do futebol pelo Brasil e exterior na terça-feira, 12 de Novembro 2024

Com informações de José Loiola Neto, plantão esportivo desde 1992 (Foto:Reprodução)

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Argentino- Série B 36ª rodada

América-MG 3 x 2 Ituano

Guarani 0 x 0 Amazonas

Botafogo-SP 1 x 4 Ceará

Classificação

Santos 68; Mirassol 63; Novorizontino 63; Ceará 60////// Sport 60 Goiás 57; Operário 56 Vila Nova 55; América-MG 55; Coritiba 50; Amazonas 49; Avaí 47; Paysandu 46; Botafogo-SP 42; Chapecoense 41; CRB 39///// Ponte Preta 38; Ituano 34; Brusque 33; Guarani 32

Artilheiros

13 gols —- Erick Farias(CEA)

11 gols — Caio Dantas(GUA)

10 gols — Guilherme(SAN), Saulo(CEA), Alesson(VIL), Dellatorre(MIR), Matheus Frizzo (CORI), Anselmo Ramon(CRB) e Aylon(CEA)

Campeonato Capixaba Série B – semifinal 1ª partida

Pinheiros 0 x 2 Capixaba

Campeonato Carioca B1 1ª fase 8ª rodada

Nova Cidade 1 x 1 Friburguense

Paduano 1 x 0 Serrano

Pérolas Negras 1 x 0 São Cristóvão

São Gonçalo 0 x 1 Artsul

Copa Santa Catarina – final 1ª partida

Marcílio Dias 1 x 1 Concórdia

Campeonato Paraense Sub-20 – 1ª fase 5ª rodada

Castelo dos Sonhos 6 x 5 Real Naval

FUTEBOL INTERNACIONAL

Campeonato Uruguaio 1ª División – Clausura 12ª rodada

Maldonado 0 x 1 Racing Montevideo

Campeonato Venezuelano 1ª Divisão – Clausura – Quadrangular 5ª rodada

Caracas 0 x 4 Dep. Tachira

Zamora 3 x 3 Rayo Zuliano

SEGUNDONAS

Campeonato Chileno 2ª Divisão – Playoffs de Acesso quartas de final 1ª partida

S. Morning 1 x 1 Recoleta

CD Santa Cruz 1 x 2 Rangers

Campeonato Colombiano 2ª Divisão – Clausura – Quadrangular 4ª rodada

U. Magdalena 2 x 0 Huila

Real Cundinamarca 1 x 1 Cúcuta

Fonte: Placar Esportivo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/06:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...