Mineradora abre mais de 100 vagas de estágio em cinco cidades paraenses

Mineradora abre oportunidade no Pará. — Foto: Divulgação/ Salviano Machado – Inscrições para o Programa de Estágio seguem até 5 de julho. Selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 mais benefícios.

Estão abertas até o dia 5 de julho as inscrições para o Programa de Estágio 2021 da mineradora Vale. No Pará, são 129 vagas para os municípios de Belém, Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Ourilândia do Norte.

Os interessados podem se inscrever no site.

Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas que estejam cursando o ensino superior em diversas áreas do conhecimento como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros.

Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e devem ter disponibilidade para trabalhar pelo período de até 6h.

O programa pode ter duração durar até dois anos. O processo também inclui oportunidades para pessoas com deficiência.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusivo, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

Por G1 PA — Belém

16/06/2021 10h44

