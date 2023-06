Aluno de 16 anos mata professora a facadas em sala de aula

Adolescente que estaria no primeiro ano do ensino médio, segundo informações da Polícia Nacional, foi capturado

Um aluno matou a facadas a professora Sofía Rodríguez de Cristaldo, nesta terça-feira (30), diretora da Escola Nacional San Gervasio, na Colônia Independência, no Departamento de Guairá, no Paraguai. O autor do crime, um adolescente de 16 anos, que estaria no primeiro ano do ensino médio, segundo informações da Polícia Nacional, foi capturado. O crime ocorreu em uma das salas de aula da instituição de ensino.

A diretora da escola foi encontrada esfaqueada por volta das 13h, por meio de denúncia de uma vizinha da escola. A professora foi socorrida por seus familiares, que a levaram ao Hospital Distrital Colônia Independência, onde foi confirmado seu óbito.

O diretor da Quarta Região Sanitária, Ronald Vázquez, deu alguns detalhes sobre o crime. “Ele se levantou e sem muitas palavras foi direto à professora. Ele disse a ela em guarani: “Vyropa la estudio, vyropa las clases (o estudo não faz sentido, as aulas não fazem sentido)”, contou o médico. “Nesse momento e após terminar a frase, esfaqueou a diretora e fugiu”, explicou Vázquez.

O jovem disse que conversou com seus pais sobre suas intenções de parar de estuda, mas eles aparentemente se recusaram a deixá-lo desistir. “Perguntei-lhe porque tomou uma decisão tão drástica e ele disse que já não queria estudar”, conta o chefe de Investigações do Departamento de Guairá, comissário Ricardo Alonso.

A polícia disse que o adolescente confirmou que sua intenção era chamar a atenção dos pais, porque queria trabalhar e também expressou que se sentia rejeitado pelos colegas.

