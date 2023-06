Uma das maiores empresas do Brasil anuncia encerramento das atividades

Medida atinge setores de suinocultura e bovinocultura de corte.

A empresa Languiru, sediada em Teutônia (RS), confirmou o encerramento das atividades de suinocultura e bovinocultura de corte como parte de uma reestruturação. A cooperativa, uma das principais do Brasil, enfrenta uma séria crise econômica.

Apesar de ter registrado um faturamento de R$ 2,76 bilhões no ano passado, a empresa encerrou o período com um prejuízo de R$ 123 milhões e uma dívida líquida de R$ 780 milhões.

Além do encerramento das atividades mencionadas, a empresa também iniciará negociações para a venda de sua rede de varejo, o que resultará em demissões em massa.

O vice-presidente da cooperativa, Fábio Secchi, afirmou que, caso haja interesse de alguma empresa no negócio, os funcionários terão a oportunidade de continuar trabalhando para a nova organização, com o objetivo de preservar ao menos a cadeia avícola. Além disso, está prevista a negociação de um dos frigoríficos localizados em Teutônia, RS.

Para agravar ainda mais a situação, a Languiru informou que a venda ou encerramento de suas unidades de agrocenter, supermercados, farmácias e postos de combustível também fazem parte do plano de reestruturação.

Fonte: Raul Holderf Nascimento e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/14:33:26

