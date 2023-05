Polícia Civil procura autores da execução de duas mulheres em Sorriso

(Foto:divulgação) – A Delegacia da Polícia Civil de Sorriso procura os autores de um duplo homicídio qualificado, ocorrido em março deste ano, que vitimou duas mulheres.

Célia Macena dos Santos, de 34 anos e Maria José Ferreira da Silva, de 45 anos foram encontradas na tarde do dia 23 de março, próximo ao Rio Lira.

Os corpos estavam com as mãos amarradas e ambas apresentavam diversas perfurações de arma de fogo na cabeça, braços e tronco. Próximo aos corpos foram localizados projeteis e estojos de calibre 9mm, caracterizando pela cena do crime se tratar de uma execução.

Parentes das duas vítimas estiveram no local, as reconheceram e mencionaram que seriam usuárias de entorpecentes e estavam desaparecidas desde o dia anterior.

Durante a investigação para apurar a autoria do duplo homicídio, a equipe da Delegacia de Sorriso chegou à identificação de dois adolescentes que teriam participado do crime. Foi instaurado um procedimento de ato infracional análogo a homicídio em relação aos dois menores de idade. Um deles foi apreendido e outro está com mandado de internação decretado.

No decorrer da apuração, a Polícia Civil em Sorriso identificou outros dois adultos como autores do crime – Amilton Deoclides Volff, conhecido como ‘Gaspar’ e Fernando Santo da Silva, conhecido como ‘Titio’. Ambos estão com as prisões temporárias decretadas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/17:48:43

