Alunos de Canaã dos Carajás são premiados em torneio nacional de inovação

Duas equipes de alunos do SENAI de Canaã dos Carajás foram premiadas no Grand Prix SENAI de Inovação Nacional, evento que desenvolve soluções para desafios reais de empresas nacionais e multinacionais, visando a construção de uma indústria mais competitiva. O torneio de inovação, realizado de maneira online, reuniu 1.450 escuderias e mais de 6.000 participantes de todo o Brasil.

As equipes paraenses na competição foram a Golden Stars e a Construtec Engineering, que ficaram em 2º lugar nas categorias Avançado e Sênior, respectivamente. No Grand Prix, as escuderias têm até 24 horas para pensarem em soluções para desafios da indústria, propostos por empresas parceiras, em projetos relacionados com as áreas temáticas: Automação, Tecnologia de Informação (TI), Alimentos e Bebidas, Construção Civil e Indústria 4.0.

Com o projeto “Biorede: Sustentando um futuro”, a escuderia Golden Stars apresentou uma solução para o combate às mudanças climáticas e a sustentabilidade dos oceanos para uma indústria da pesca. “Foi uma experiência gratificante, incrível para todos nós, especialmente por poder representar o nosso estado e sair vencedor. É um processo de muita dedicação, por vezes cansativo, mas que nos trouxe muito conhecimento e satisfação” diz Karlos Eduardo Azevedo, aluno do curso de Assistente Administrado do SENAI Canaã dos Carajás e um dos integrantes da equipe.

Já a equipe Construtec Engineering, que conta também com estudantes de universidades públicas, conquistou o 2º lugar na categoria Sênior ao apresentar o projeto “Construtec School”, voltado para a capacitação técnica para profissionais da construção civil. O Grand Prix SENAI de Inovação Nacional ocorreu de 18 a 20 de outubro e a divulgação do resultado foi realizado na última quinta-feira (10), dentro da programação do evento Mundo SENAI.

