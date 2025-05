Alunos tomam tadalafila em sala de aula e são expulsos

Foto: Reprodução | Eles teriam diluído o comprimido em água e consumido a mistura em sala de aula.

Um episódio preocupante ocorrido em uma escola pública de Floriano, no interior do Piauí, evidenciou os riscos da automedicação entre adolescentes. Dois alunos, de 14 e 15 anos, foram expulsos após ingerirem tadalafila — fármaco usado para tratar disfunção erétil — durante o horário escolar.

Eles teriam diluído o comprimido em água e consumido a mistura em sala de aula. Horas depois, os adolescentes apresentaram dores abdominais intensas e precisaram de atendimento médico. Testemunhas relataram que os jovens também compartilharam o medicamento com colegas.

O caso reforça a necessidade de conscientização sobre o uso responsável de medicamentos, especialmente entre o público jovem. A tadalafila, de venda controlada e uso restrito a adultos com prescrição médica, atua sobre o sistema cardiovascular e pode causar efeitos colaterais severos, como queda de pressão, tontura e complicações hepáticas.

Em menores de idade, os riscos são potencializados, pois o organismo ainda está em desenvolvimento.

O papel do farmacêutico na prevenção

Diante de situações como essa, a atuação do farmacêutico ganha destaque. Além de garantir a dispensação segura de medicamentos, esses profissionais têm a responsabilidade de orientar a população sobre riscos, usos corretos e possíveis interações medicamentosas.

“Muitos ainda tratam remédios como se fossem produtos comuns. Nosso papel vai além do balcão — precisamos estar também nos espaços de educação”, ressalta Gustavo Pires, secretário-geral do Conselho Federal de Farmácia (CFF).

Embora a venda de tadalafila sem receita seja ilegal no Brasil, brechas na fiscalização ainda permitem o acesso irregular ao medicamento. Para especialistas, campanhas educativas e o fortalecimento da fiscalização em farmácias são medidas urgentes para evitar novos casos. Afinal, como reforça o alerta: saúde não é brincadeira.

