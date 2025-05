Suspeito de ataque a bomba em show de Lady Gaga volta a ser preso

Foto: Reprodução | Luis Fabiano da Silva havia sido detido em flagrante por porte ilegal de arma, mas acabou liberado após pagar fiança.

O homem suspeito de liderar um grupo que planejava um ataque a bomba durante o show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado (3) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi preso novamente nesta segunda-feira (5), no Rio Grande do Sul.

Luis Fabiano da Silva havia sido detido em flagrante por porte ilegal de arma, mas acabou liberado após pagar fiança. O Tribunal de Justiça gaúcho decretou a prisão preventiva (sem prazo determinado) após ele não comparecer à audiência de custódia. A Folha de S.Paulo não conseguiu localizar sua defesa.

A soltura provocou reação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pela investigação. Segundo o secretário estadual da corporação, delegado Felipe Curi, a liberação foi possível por uma brecha na legislação.

“Esse é um problema, infelizmente, de legislação que nós temos aqui no nosso país que precisa ser corrigido. Permite com que criminosos de alta periculosidade entrem e saiam rápido da prisão”, disse. Para o delegado, o caso deve ser enquadrado como terrorismo.

Luis Fabiano é apontado pela polícia como um dos mentores de um suposto plano de atentado articulado por um grupo que atuava em fóruns online e redes sociais. Segundo as investigações, os integrantes se organizavam para cometer ataques com explosivos improvisados e coquetéis molotov durante o show de Lady Gaga no Rio.

A prisão preventiva foi decretada pela juíza Fabiana Pagel, do Nugesp (Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Investigação e Prisão

A magistrada destacou que, embora não tenha sido encontrado material explosivo com o suspeito, o fato de ele possuir armas e estar sendo investigado por terrorismo justificava a prisão. A juíza ainda considerou que, neste caso, não cabem medidas alternativas por conta da gravidade dos indícios.

Além da prisão em flagrante de Luis Fabiano, um adolescente de 17 anos foi apreendido no Rio por armazenar material de pornografia infantil. Ele seria o segundo líder do grupo, de acordo com a investigação.

Ao todo, a operação “Fake Monster”, coordenada pela Polícia Civil fluminense, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em nove municípios de quatro estados: Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

O alerta para ataque foi feito por meio do Disque Denúncia, entidade não governamental que recebe informações de forma anônima no número (21) 2253-1177. O caso também mobilizou o Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas) do Ministério da Justiça, e a central de inteligência da Prefeitura do Rio.

Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais que estão sendo analisados. Em Macaé, no norte fluminense, outro suspeito investigado foi alvo de mandado de busca. Segundo a Polícia Civil, ele ameaçava matar um bebê ao vivo durante o show, alegando que a cantora promovia rituais satânicos. O homem, que não teve o nome divulgado, responde por terrorismo e por induzir crimes.

