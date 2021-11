AMAZONAS: Veja as imagens da operação da PF e IBAMA para combater o garimpo ilegal

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a Força Nacional e a Marinha do Brasil realizaram operação para conter o avanço do garimpo ilegal na região da Amazônia. Segundo o ministro Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), foram destruídas 69 balsas.

A operação resultou ainda na prisão de 1 garimpeiro e na apreensão de ouro.

Nas últimas semanas, centenas de balsas e dragas atracaram em um único ponto do Rio Madeira, para exploração em massa de ouro.

Um vídeo (abaixo). publicado nas redes sociais pelo setor de jornalismo do ESTADÂO, mostra como foi a operação de repressão ao garimpo ilegal no estado do Amazonas.

Por:AUGUSTO ALVES

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...