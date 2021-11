Homem é morto a golpes de facão em, Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar esteve no local, para averiguar situação, diante dos fatos acionaram a PC que de imediato informaram o IML para fazer a remoção do corpo para necropsia.

Geanderson, saiu para beber com Fábio e sua esposa, após algum tempo, os dois tiveram um desentendimento, depois disso segundo informações, Fábio, retornou para a casa e se armou de um facão e um punhal, e quando Geanderson chegou na casa com sua irmã, foi atacado por Fábio, que desferiu várias golpes de facão e algumas perfurações de punhal em Geanderson que não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na hora.

