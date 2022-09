Amazonense de 19 anos é eleita Miss Brasil Mundo

(Foto:Reprodução) – A amazonense Letícia Frota, de 19 anos, foi eleita a 62ª Miss Brasil Mundo na noite desta quinta-feira (4), em evento realizado em Brasília. É a primeira vez que uma representante do Amazonas é coroada na história do concurso.

Natural de Manaus, Letícia é estudante de Psicologia, modelo e digital influencer. Há cerca de dois meses, ela voltou de um intercâmbio cultural no Canadá, onde foi aprimorar a fluência em inglês.

“Estou muito emocionada e honrada de trazer essa vitória para o meu Amazonas!”,

disse a jovem após a conquista.

A amazonense passa agora a ser embaixadora da luta contra a hanseníase no país, a principal causa social abraçada pelo concurso, em parceria com o Morhan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.

A doença é um grave problema de saúde pública e a plataforma do Miss Brasil Mundo dá espaço ao seu combate há 10 anos. O Brasil, atualmente, está em segundo lugar em registros de incidência da doença, que é uma das mais antigas no mundo.

Foto: Ricardo Siviero

Quem passou a coroa foi a brasiliense Caroline Teixeira, vencedora do concurso em 2021.

No Top 8, estavam também as representantes do Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará. Entraram no Top 15, as misses Santa Catarina, Brasília, Rio Grande do Sul, Alagoas, Região ABCD-SP, Pernambuco e Baixada Santista-SP.

Letícia começa agora sua preparação para defender o Brasil na 71ª edição do Miss Mundo (ou Miss World, em inglês), que tem previsão de acontecer no final deste ano. (COM INFORMAÇÕES DO G1 AMAZONAS)

