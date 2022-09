Incêndio destrói aldeia indígena no sudeste do Pará; oito famílias vivem no local

O fogo começou por volta de 10h e ainda não se sabe o que teria ocasionado o incêndio (Foto:Reprodução / Correio de Carajás).

O fogo começou por volta de 10h de quinta-feira (1º) e teria iniciado às margens da rodovia BR-222

Um incêndio foi registrado no final da manhã da quinta-feira (1º) dentro da Aldeia Hupryre, que fica na terra indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins, região sudeste do Pará. O caso aconteceu a 5 quilômetros da cidade de Morada Nova, em Marabá, e teria iniciado às margens da rodovia BR- 222, localizada a 500 metros do aldeamento. Até 08h44 de sexta-feira (2), não se sabe o que ocasionou o incêndio. (As informações são do Correio de Carajás).

Oito famílias moram na aldeia que foi devastada pelas chamas que, também, atingiu casas, uma escola, plantações e animais. O fogo começou por volta de 10h. Ao todo, são 28 pessoas, sendo dez crianças, que residem no local.

As chamas destruíram casas, plantações, animais e uma escola (Foto:Reprodução / Correio de Carajás)

A Fumaça podia ser vista do Núcleo Nova Marabá e percorreu para os dois lados da BR-222. Até o final da tarde de quinta-feira (1º), o fogo não tinha passado para o outro lado do Rio Flexeiras.

A cacique Kátia Silene Valdenilson, da comunidade Akrantikatêjê, que fica ao lado da Aldeia Hupryre, lamentou o incêndio e a destruição por ele causada, desagregando indígenas e causando grandes danos ao bioma da TI Mãe Maria, que nos últimos anos vem sofrendo com queimadas provocadas por não indígenas. Em lágrimas, ela pediu socorro ao povo que mora naquela Terra Indígena.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Polícia Civil.

Jornal Folha do Progresso em 02/09/2022/

