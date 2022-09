Latrocida morre ao trocar tiros com a polícia em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após um ano e cinco meses a sentença dos acusados saiu, mesmo foragido, pegou 26 anos de cadeia. Além dele, Maria Etiene, a filha da vítima, recebeu a pena de 26 anos; Pabrício Cardonha Batista também foi condenado a 26 anos; Marco Antônio, apontado como o executor da vítima, a 27 anos. A namorada de Etiene foi inocentada pela Justiça. (Com informações do Confirma Notícia).

(Foto:Reprodução) – Um latrocida morreu no início da tarde desta quinta-feira (01) ao trocar tiros com a polícia em Altamira, sudoeste do Pará.

You May Also Like