Ambulância de Novo Progresso, com paciente grave desabafa após não conseguir atravessar na balsa, em Itaituba

Motorista de ambulância com paciente em estado grave desabafa após não conseguir atravessar na balsa, em Itaituba

Ambulância, que saiu de Novo Progresso, encontrou a balsa fora de operação ao chegar a Miritituba. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.

Motorista de ambulância com paciente em estado grave desabafa após não conseguir atravessar na balsa, em Itaituba

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a indignação do motorista de ambulância, que estava com um paciente em estado grave, e se viu impedido de atravessar o Rio Tapajós para chegar em Itaituba. A balsa, que normalmente faz a travessia, não estava disponível devido ao horário.

O motorista, saiu de Novo Progresso na quarta-feira (12), às 20h, com o paciente, chegou a Miritituba e encontrou a balsa fora de operação. Diante da gravidade da situação do paciente, ele fez um apelo ao prefeito de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill, em busca de ajuda urgente.

Segundo o secretário municipal de saúde de Itaituba, Iamax Prado, essa situação ocorre ocasionalmente tanto com ambulâncias que vêm de outras localidades para encaminhar pacientes ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), quanto com ambulâncias de Itaituba que precisam atender áreas distantes do município.

A equipe do Giro procurou a Secretária Municipal de Saúde de Novo Progresso para obter mais informações sobre o estado de saúde do paciente transportado na ambulância, mas até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.

Fonte: Giro Portal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/2023/23:45:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...