Morador de Novo Progresso pede ajuda do canal “Giro do Boi” para eliminar o Capim-Capeta ou PT: saiba como controlar este mal ainda sem solução;Vídeo

A questão foi levantada pelo telespectador Elias Júnior, de Novo Progresso (PA).

Confira as dicas da doutora em zootecnia Janaína Martuscello para manter o capim-capeta longe das fazendas

O capim-capeta é uma das plantas invasoras que mais está atormentando a vida do pecuarista. Assista ao vídeo abaixo na íntegra e saiba quais as recomendações de controle para se livrar dessa planta daninha.

A questão foi levantada pelo telespectador Elias Júnior, de Novo Progresso (PA). O esclarecimento foi um dos destaques do quadro Giro do Boi Responde desta segunda-feira, 14.

O produtor escreveu para o Giro do Boi e disse que o capim-capeta está destruindo as pastagens na região norte do Brasil e pergunta se os pesquisadores já descobriram algum método de combate e controle.

Quem respondeu à pergunta foi a doutora em zootecnia Janaína Martuscello.

Ela é integrante do time de especialistas do maior programa de gestão de fazendas do País, o Fazenda Nota 10.

“Infelizmente ainda não há um herbicida registrado e que seja eficaz contra o capim-capeta”, diz Martuscello.

É sem solução, mas é possível manejar o capeta!

As indicações da pesquisadora é fazer uma boa reforma de pastagens, com direito a análise e correção de solo, plantio de sementes de forrageiras de qualidade, e adubações.

A pesquisadora lembra que as plantas invasoras como o capim-capeta só se espalham quando há algum tipo de manejo deficiente nas pastagens.

Por isso, que o pecuarista deve ter uma atenção muito especial a sua área de pasto para não dar espaço para plantas invasoras.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/17:47:39 com informações do Canal Giro do Boi

