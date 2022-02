Ambulância pega fogo com paciente dentro na BR-222 no MA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista parou e eles também ajudaram no socorro. Todos que estavam no veículo conseguiram sair a tempo e tirar o paciente. O paciente é um idoso de 70 anos, diabético, sem as duas pernas, que estava internado há uma semana na capital.

Uma ambulância que transportava um paciente pegou fogo na tarde dessa terça-feira (22) na BR-222, entre as cidades de Arari e Miranda do Norte.

