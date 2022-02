Morador de Imperatriz (MA) faz festa para comemorar ‘aniversário’ de cratera. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Morador constrói ‘ponte’ e faz festa para ‘comemorar’ aniversário de cratera em Imperatriz, no MA

Caso aconteceu no município localizado a 629 km de São Luís viralizou nas redes sociais. Segundo o morador Hadenylson Sousa, os problemas na rua foram agravados devido as chuvas registradas na cidade.

O morador Hadenylson Sousa da Silva fez um protesto contra os problemas de infraestrutura no bairro Mercadinho, em Imperatriz, cidade localizada a 629 km de São Luís. Cansado do descaso do poder público, ele fez uma festa de aniversário para comemorar um ano da abertura de um buraco em uma das ruas do bairro (veja o vídeo ).

Com direito a um bolo temático e decoração, o morador que é decorador de festas, fez o ‘aniversário’ e gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais. As imagens viralizaram na web e ganharam repercussão em todo o estado nesta terça-feira (22).

“Olha só, nós estamos comemorando um ano de buraco”, ironizou o morador no vídeo.

De acordo com Hadenylson Sousa, o problema já dura há anos e os moradores já realizaram diversas reclamações para a Prefeitura de Imperatriz e a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA). Ele afirma que mesmo com as notificações, o problema nunca foi resolvido.

“Desde o ano passado a Caema joga para a prefeitura e a prefeitura joga para a Caema. O problema é só aumentando e ninguém faz nada”, disse Hadenylson.

‘Inauguração’ de ponte

Morador inaugura ‘mini’ ponte em rua de Imperatriz (MA)

Cansado dos problemas de infraestrutura na rua Tumpinambá, Hadenylson Sousa também decidiu protestar contra os problemas de outra maneira. Ele construiu uma ‘mini’ ponte de madeira e colocou em cima de um dos buracos que cruzam a via (veja o vídeo acima).

Em um vídeo, que também viralizou nas redes sociais, ele faz a inauguração da ponte com direito ao corte da fita. A forma irônica e descontraída, chamou a atenção dos moradores que apoiam a iniciativa.

Segundo o decorador, as chuvas que vem sendo registradas ao longo dos últimos meses em Imperatriz contribuíram para que o asfalto cedesse, impedindo a passagem de veículos.

O que dizem os envolvidos

Em nota, a Prefeitura de Imperatriz afirmou que já havia notificado a Caema para que sejam finalizados os reparos nas suas redes de água e esgoto para em seguida, serem executados os serviços de manutenção da drenagem e pavimentação na rua.

Também por meio de nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) informou que o problema da Rua Tupinambá é ‘crônico’, sendo de responsabilidade do Município, e ocorre em todos os períodos invernosos, sendo causado pelas galerias de drenagem pluvial que cedem em função dos alagamentos.

Segundo a empresa, a camada asfáltica é deteriorada, gerando buracos, crateras e acabam colocando em risco a estrutura das redes de água e esgoto da Caema.

