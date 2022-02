Alunos são filmados em cima de prédio após carregar milhares de telhas em colégio militar de Aparecida de Goiânia

Alunos de colégio militar são filmados em cima do telhado em Aparecida de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Estudantes não usavam equipamentos de proteção e fizeram grito de guerra. Polícia Militar disse que não vai comentar o caso.

Alunos de colégio militar são filmados em cima do telhado após carregarem 6 mil telhas

Alunos de um colégio militar foram filmados em cima do telhado da escola, sem equipamentos de proteção, com um funcionário da unidade, que fica em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Na gravação, o servidor diz que o grupo carregou 6 mil telhas. Em seguida, eles fazem um grito de guerra (veja vídeo). (A informação é do G1 GO)

A Secretaria Estadual de Educação informou que acompanha apenas a parte pedagógica nos colégios militares. O Comando de Ensino da Polícia Militar disse que não vai se manifestar sobre o caso.

Mais de 30 alunos, entre homens e mulheres, estavam no telhado no momento. O funcionário pega uma telha e celebra o feito.

“E as 6 mil telhas que nós subimos, 6 mil telhas. O 3º ano e o escravo. E as 6 mil telhas”, diz o funcionário no vídeo.

Ninguém usa máscaras durante a gravação para evitar a transmissão da Covid-19. Em seguida, eles fazem um grito de guerra e o homem diz: “Idolatria à telha”. Ao final, os alunos riem.

A Defensoria Pública informou que soube dos vídeos pela imprensa e que se coloca à disposição das famílias que queira fazer denúncias ou ter orientação jurídica.

