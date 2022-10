Ameaçado de extinção, gato-maracajá é resgatado, no Pará

Gato-maracajá é resgatado em Benevides, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Ambiental da PM-PA

Filhote foi encontrado na estrada de Taiassuí.

Um gato maracajá, animal silvestre ameaçado de extinção, foi resgatado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar em Benevides, na região metropolitana de Belém.

Segundo o Batalhão, os agentes foram acionados pelo número interativo sobre o animal que estava na estrada de Taiassuí, na zona rural do município.

O animal é filho, fêmea, e foi resgatado e conduzido ao museu para atendimento médico veterinário.

O Batalhão informou ainda que após os atendimentos o animal deve ser entregue à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) para destinação adequada dele.

A orientação do Batalhão Ambiental em caso de contato com animais silvestres é ligar para o número do Ciop: 190. (Com informações do g1 Pará — Belém).

