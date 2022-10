Justiça decreta prisão preventiva de advogada acusada de matar a própria mãe em Belém

(Foto:Reprodução) – A decisão divulgada nesta quinta-feira (13) decretou a prisão preventiva da advogada Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello.

O Tribunal de Justiça do Pará, por meio do juiz João Augusto de Oliveira Jr, da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, decretou nesta quinta-feira (13) a prisão preventiva da advogada Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello, acusada de homicídio triplamente qualificado em face de sua própria mãe, Arlene Giuni da Silva. O crime ocorreu no dia 18 de janeiro de 2022, no apartamento onde a família morava, no bairro de Nazaré, em Belém.

De acordo com moradores do prédio onde a advogada mora, agentes da Polícia Civil estiveram no local na tarde desta quinta-feira (13). A reportagem apura com a polícia para confirmar se a prisão foi realizada. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 13/10/2022/

