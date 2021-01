Amigos brigam em bar por desafeto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a informação, a troca de farpas começou dentro do estabelecimento na Avenida Dr Isaias Antunes, eles estavam bebendo, tinha música ambiente, o homem não gostou do comentário e agarrou outro no desafeto, a pancadaria começou.

No último sábado (09), após ser chamado de corno, dois amigos que estavam no mesmo bar partiram pra luta corporal em Novo Progresso.

You May Also Like