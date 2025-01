Ana Hickmann é condenada a pagar pensão mensal ao ex-marido

Envolvidos no caso não se pronunciaram, afirmando que o caso está em sigilo de justiça | (Reprodução/Instagram)

Pensão de R$ 15 mil mensais deve ser paga pela apresentadora até o fim do processo de divórcio do ex-marido.

A apresentadora Ana Hickmann, 43, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar uma pensão no valor de R$ 15 mil por mês ao ex-marido Alexandre Correa. Trata-se de uma compensação mensal pela separação, que deverá ser paga até que o caso seja concluído pela Justiça.

A juíza do caso levou em consideração a participação de Alexandre nos negócios da apresentadora e observou que, após a separação, o empresário enfrentou problemas financeiros devido ao afastamento das empresas.

Segundo informações da coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles, empresário deverá pagar, a título de alimentos, R$ 4,5 mil para o filho do ex-casal, Alezinho.

Em junho, a apresentadora usou as redes para fazer um desabafo sobre a situação com o ex-marido. Os dois brigam pela guarda do filho do casal, Alezinho, 10, depois que ela denunciou o empresário por agressão e violência doméstica em novembro do ano passado. Logo em seguida, os dois anunciaram o fim do casamento.

A assessoria de Ana Hickmann divulgou um comunicado à imprensa lamentando “a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio”. A defesa da apresentadora ressaltou que a sentença está em segredo de Justiça.

“Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, sabidamente em segredo de Justiça, por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade”, informou a equipe de Ana.

A reportagem procurou a defesa de Alexandre, que afirmou não comentar o caso por estar sob sigilo.

Fonte: Portal Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/10:48:05

