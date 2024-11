Andressa Urach faz pornô com cadeirante e filho filma tudo

Andressa revelou ao público um novo fetiche que ela descreveu como “um sonho”. | Foto: Reprodução

Andressa Urach surpreende com novo fetiche e gravação de conteúdo adulto ao lado de cadeirante, gerando polêmica nas redes sociais.

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach é conhecida por surpreender seu público com ações inusitadas. Recentemente, a loira passou por um procedimento estético para “partir” a língua ao meio, dizendo que essa mudança poderia contribuir para o desempenho em suas produções de conteúdo adulto.

Em sua mais recente iniciativa, Andressa revelou ao público um novo fetiche que ela descreveu como “um sonho”.

Desta vez, Andressa Urach anunciou que realizará uma gravação de conteúdo adulto ao lado de um cadeirante, ressaltando que está concretizando um desejo antigo. “Eu tenho um sonho e venho lutando para encontrar há muito tempo. E hoje vou realizar, olha que maravilha”, comentou Andressa, demonstrando entusiasmo.

O parceiro de cena da influenciadora, também compartilhou sua empolgação, dizendo: “Vem cá, Andressa, vem pro ‘hot wheels’”. A cena foi recebida com misto de reações, pelo fato de que Arthur, filho de Andressa, anunciou que ele será o responsável pela gravação das cenas.

A notícia vem dividindo opiniões nas redes sociais, com muitos internautas discutindo os limites entre a exposição pública e a intimidade em conteúdos voltados para o entretenimento adulto.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/16:10:23

