Júlio Rocha se assusta ao encontrar cobra na cama dos filhos

Na última terça-feira (05), Júlio Rocha compartilhou com seus seguidores nas redes sociais o inesperado momento em que encontrou uma cobra na cama de seu filho. | Foto: Reprodução

O ator compartilhou o momento assustador que passou com a sua família.

magine o susto se você encontrasse uma cobra dentro da sua casa, e, pior ainda, em cima da cama do seu filho! É uma cena difícil até de imaginar sem sentir um arrepio. Mas foi exatamente isso que o ator Júlio Rocha, sua esposa Karoline Kleine e os filhos vivenciaram recentemente, em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Na última terça-feira (05), Júlio Rocha compartilhou com seus seguidores nas redes sociais o inesperado momento em que encontrou uma cobra na cama de seu filho. Assustado, ele chamou sua esposa para ajudar a retirar o animal do quarto. Em uma série de vídeos, o ator mostrou o momento tenso: “Olha o que eu achei em cima da cama! Meu Deus! Meu Deus!”, exclamou ele ao filmar a cobra se movendo.

Com cautela, Karoline tentou retirar o animal usando uma guitarra de brinquedo. “Pega um negócio maior, vai te dar um bote!”, alertou Júlio, preocupado. Após alguns momentos de tensão, ela conseguiu capturar a cobra com uma pinça de brinquedo e colocar em uma caixa. “Eu tenho medo de machucar ela”, disse Karoline, visivelmente nervosa. “Não chega perto!”, pediu Júlio

O ator revelou que essa não foi a primeira vez que uma cobra apareceu no condomínio onde moram, mas foi a primeira dentro da casa. “É a quinta vez que aparece cobra por aqui, mas a primeira dentro de casa. O que fazemos?”, desabafou ele no Instagram. Segundo sua assessoria, o animal era uma píton-real, espécie não venenosa, mas que ainda assim causou grande susto na família.

A píton-real, conhecida também como “cobra-bola” devido ao hábito de enrolar-se quando se sente ameaçada, é uma espécie de origem africana. Apesar de não ser venenosa, pode crescer consideravelmente e é popular como animal de estimação. Ela costuma ter temperamento calmo e, em cativeiro, adapta-se bem. Contudo, ao encontrá-la em um ambiente doméstico sem aviso, é compreensível que a surpresa cause pavor, especialmente quando surge em locais inesperados, como a cama de uma criança.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/14:55:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...