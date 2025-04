Anitta tenta barrar farmacêutica de medicamento vermífugo de usar seu nome em produtos

Foto: Reprodução | Cantora tenta impedir farmacêutica de usar a grafia “Anitta” em novos produtos como cosméticos e reforça batalha para proteger sua identidade de marca.

Anitta trava uma nova batalha para proteger sua marca pessoal. A cantora acionou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para contestar o uso da grafia “Anitta” por uma farmacêutica responsável pelo medicamento vermífugo “Annita”. A disputa surgiu após a empresa solicitar a ampliação do registro para incluir a categoria de cosméticos, o que, segundo a equipe jurídica da artista, poderia gerar associação indevida com a imagem da cantora.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a farmacêutica detém o registro da marca “Annita” desde 2004 e também possui o direito de uso da versão “Anitta”, exatamente como é escrito o nome artístico da cantora. A recente tentativa da farmacêutica de expandir o uso da marca para produtos de beleza acendeu o alerta da artista, que busca impedir judicialmente essa movimentação.Cuidado com a imagemA preocupação da cantora é com a possibilidade de sua imagem ser ligada a produtos sobre os quais ela não tem qualquer controle ou vínculo.

Por isso, seus advogados entraram com um pedido no INPI para bloquear a ampliação de uso do nome no setor de cosméticos, reforçando sua estratégia de proteger a identidade construída ao longo de anos de carreira.Além desta disputa, Anitta também enfrenta uma outra batalha jurídica: ela tenta impedir uma empresa de finanças que registrou o nome “Anitta” para lançar uma linha de gim. A cantora quer garantir que sua marca permaneça associada apenas aos seus próprios projetos musicais, comerciais e licenciamentos autorizados, evitando que terceiros se aproveitem da força de sua imagem no mercado.

