Maior peixe do mundo é encontrado morto no Brasil; veja

Um tubarão-baleia, conhecido como o maior peixe do mundo, foi encontrado morto na Baía de Vitória, no Espírito Santo. A carcaça do animal, que media mais de 11 metros de comprimento e pesava cerca de 12 toneladas, foi rebocada para terra na última terça-feira (28/03), e a causa da morte ainda está sendo investigada.

Os moradores da região avistaram o animal boiando pela primeira vez na segunda-feira (27). O Projeto Amigos da Jubarte foi contatado para ajudar, mas a identificação da espécie foi difícil no início, pois apenas 5% da carcaça estava visível.

Com a ajuda do Instituto Orca e do Projeto Baleia Jubarte, o tubarão-baleia foi trazido para terra firme para que pudessem realizar a necrópsia. De acordo com os pesquisadores, trata-se de uma fêmea adulta que parecia saudável e bem alimentada.

Nenhuma substância estranha, como plástico ou borracha, foi encontrada no estômago do animal e não havia indícios de colisão com barcos ou outras embarcações. Amostras de tecido foram coletadas para investigar possíveis doenças ou contaminação.

De acordo com os projetos envolvidos, o animal foi enterrado em um local apropriado pela Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha na última quarta-feira (29).

Ocorrência rara

Catharina Valadares, analista ambiental do Instituto Orca, explicou que o tubarão-baleia, espécie Rhincodon typus, vive em águas rasas costeiras e em mar aberto, em quase todos os oceanos tropicais e subtropicais. “[Pode ser] encontrado em toda a costa brasileira, mas com ocorrência rara em termos de encalhe”, ressalta.

Segundo a pesquisadora, pelos registros, esse é o primeiro encalhe da espécie no Espírito Santo.

