Anitta rebate Bolsonaro após comentário debochado do presidente;Vídeo

(Foto:Reprodução/ Redes sociais ) – A cantora Anitta recorreu às redes sociais para rebater o presidente Jair Bolsonaro, que andou assistindo suas aulas sobre política básica realizadas com a advogada Gabriela Priolli, comentarista da CNN Brasil, em maio de 2020.

Em uma conversa com seus seguidores, o político respondeu a uma pergunta sobre a implementação de processos para uma retomada da “conscientização das crianças” através do ministério da educação. Em seguida, o governante menciona a live da cantora com Gabriela Prioli sem citar nomes. “Outro dia eu tive o saco de ver, uns 10 minutos, duas mulheres que não sabem nada, não sabem o que é poder executivo. Daí uma fala: “não existe deputado municipal?”. Essas coisas absurdas”, finalizou o político no vídeo replicado nas redes sociais.

Anitta fez questão de rebater o comentário de Bolsonaro. A cantora compartilhou o vídeo em seu Instagram e escreveu: “Mais uma vez, o presidente do país ocupado vendo o que eu faço ou deixo de fazer da minha vida. E, por isso, o país vai ladeira abaixo… Ao invés de se preocupar com essa economia, que o senhor disse que ia salvar, indo pro buraco”. A cantora gravou uma série de vídeos nos quais responde ao comentário debochado de Bolsonaro. “É isso mesmo presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor – que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? ”, rebateu Anitta.

Anitta respondeu as alfinetadas que o presidente Jair Bolsonaro fez a ela. 😉pic.twitter.com/V9l3jWh888 — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) November 23, 2021

