Anitta responde Brigada de Alter e reafirma parceria para combater incêndios na Amazônia: ‘Contem comigo’

Foto: Reprodução/Redes Sociais | A cantora respondeu ao post da Brigada de Alter com prestação de contas dos recursos doados pela cantora. Doação de Anitta foi usada para confecção de uniformes e formação de brigadistas.

A cantora Anitta respondeu à Brigada de Alter em publicação feita sobre os recursos doados. A artista agradeceu o carinho e reafirmou a parceria para combater queimadas na Amazônia. A Brigada tem sede na vila balneária de Alter do Chão, distante 37 KM da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará.

Na publicação, a Brigada de Alter fez uma espécie de prestação de contas, informando como foram utilizados os recursos doados pela artista. Anitta pediu que amigos e familiares doassem valores para três instituições, escolhidas pela própria cantora.

“Queridos, vamos sim. Podem ter certeza que o que eu puder fazer sempre que precisarem e estiver ao meu alcance eu farei e de coração não precisam divulgar a não ser que seja bom pra vocês a divulgação. Contem comigo. ❤️”, disse Anitta.

Na ‘tréplica’, a Brigada de Alter voltou a agradecer a Anitta pelo recurso doado à instituição.

“Estamos juntos, somos guardiãs e guardiões da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica, do Pampa, Caatinga e Sertão! Estamos juntos numa rede gigante, vc sabe… Nada vai nos parar. Obrigado pelo seu apoio! Vamos te enviar o seu cropped ; ) Agora vc é uma brigadista honoris causa. Um beijo da Brigada de Alter 😘”, respondeu a Brigada de Alter.

Como a doação foi utilizada?

De acordo com a Brigada de Alter, o valor doado por Anitta foi utilizado na confecção de uniformes novos para os brigadistas. Parte do recurso também foi usado em um curso de formação para novos brigadistas.

A iniciativa

Anitta completou 30 anos no dia 30 de março de 2024 e ela declarou que não queria presentes e sim que seus convidados, amigos e familiares fizessem doações à três instituições, entre elas: a Brigada de Alter do Chão.

Para arrecadar os “presentes”, a cantora lançou uma vaquinha virtual e tinha como objetivo de arrecadar pelo menos R$ 100 mil para dividir entre as instituições.

