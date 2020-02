Incêndio atinge fábrica de cosméticos em Belém

Fábrica de cosméticos pega fogo em Belém — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Ainda de acordo com os funcionários, o fogo foi controlado pelos próprios trabalhadores. Ninguém ficou ferido

Um incêndio na manhã desta quarta-feira (19) atingiu o prédio de uma fábrica de perfumes e cosméticos no bairro do Reduto, em Belém. De acordo com trabalhadores da fábrica, as chamas começaram por volta das 10h, quando a empresa estava funcionando. Ainda de acordo com os funcionários, o fogo foi controlado pelos próprios trabalhadores minutos depois.

Segundo os funcionários, as chamas começaram por conta de uma obra no local. Uma tubulação da fábrica estava sendo serrada, quando uma faísca atingiu um líquido inflamável.

O G1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações. Segundo os trabalhadores, ninguém ficou ferido e os danos materiais ainda estão sendo calculados.

Por G1 PA — Belém

