Homem morre vítima de descarga elétrica no porto da Sudam, em Santarém

Corpo de Raimundo Nonato ficou caído junto a uma rampa improvisada de acesso a uma das embarcações — Foto: Sandro Vaughan / TV Tapajós

Raimundo Nonato Lopes da Silva tinha 59 anos e trabalhava na área tomando conta de embarcações.

Um homem identificado como Raimundo Nonato Lopes da Silva, 59 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (2) vítima de descarga elétrica no porto da extinta Sudam, em Santarém, oeste do Pará, por trás do campus Tapajós da Ufopa.

De acordo com informações de populares, Raimundo Nonato trabalhava naquela área tomando conta de algumas embarcações e lavava lanchas. Na manhã desta segunda, ele teria pisado em um fio desencapado que estava em contato com a água do rio Tapajós e acabou recebendo a descarga elétrica fatal.

Na área onde aconteceu o acidente, há sempre muitas embarcações ancoradas. Como no local é realizado serviço de manutenção dessas embarcações, há presença de muitos fios elétricos e uso frequente de equipamentos ligados na eletricidade.

Uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e atestou o óbito de Raimundo Nonato.

Uma equipe da Polícia Militar que também esteve no local isolou a área onde o corpo de Raimundo Nonato ficou caído e comunicou o caso á Polícia Civil para que seja providenciada a remoção pela Polícia Científica.

