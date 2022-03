Anitta zomba de decisão do TSE de mandar Lolla barrar manifestações eleitorais: ‘R$ 50 mil? Menos uma bolsa. Fora, Bolsonaro’

Miley Cyrus e Anitta em apresentação no Lollapalooza — Foto: Reprodução/Multishow

Ministro Raul Araújo acolheu pedido do PL, partido de Bolsonaro, que acionou a Corte após Pabllo Vittar e Marina terem se manifestado a favor do ex-presidente Lula durante shows na sexta. Foi estipula multa de R$ 50 mil para o festival para cada vez que a determinação for desobedecida.

A cantora Anitta zombou da decisão do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que neste domingo (27) determinou que o Lollapalooza barre manifestações eleitorais por parte dos músicos escalados para se apresentar no festival. (As informações são do g1).

Em post no Twitter, a cantora escreveu: “50 mil? Poxa… menos uma bolsa. FORA BOLSONAROOOOO. Essa lei vale fora do país? Pq meus festivais são só internacionais” (veja a publicação ao fim desta reportagem).

A decisão do ministro é monocrática (individual). Ele acolheu um pedido do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que acionou o TSE após manifestações dos artistas Pabllo Vittar e Marina no palco do evento, na sexta-feira (25), a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...