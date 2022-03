Onça criada com colo e mamadeira em fazenda de MT ganha novo lar em santuário

No entanto, após dois anos de convivência tranquila entre os humanos, o risco que Marruá passou a representar para o rebanho da fazenda e até para quem convivia com ela, fez com que a Polícia Ambiental fosse chamada e a onça ganhasse um novo lar: um santuário em Goiás.

“Nós nos deparamos com a situação de uma onça realmente muito humanizada, aceitando a aproximação de qualquer pessoa desconhecida dela”, conta o gerente de fauna silvestre da Secretaria de Meio Ambiente de MT, Fernando Siqueira.

O Fantástico foi até a nova casa de Marruá para mostrar sua história. Chegando lá, encontrou o animal ainda mamando e tentando se adaptar às mudanças em sua vida. O objetivo é que ela reaprenda a ser onça e um recinto de 240 metros quadrados está sendo construído para recebê-la de forma definitiva. (A informação é de O Globo Fantástico)

Ela tem esse comportamento pelo fato de ter sido criada pelas mãos humanas. Aos pouquinhos, a gente vai desmamando ela. Se a gente soltar ela, como ela não tem mais o medo do ser humano, pode ser que ela se aproxime de alguma fazenda – não para atacar alguém, mas porque ela sabe que o humano vai dar comida – e isso pode gerar medo, receio de algum fazendeiro, que pode acabar atacando, abatendo ela. Porque é uma onça, né? Essa humanização que ela sofreu foi muito prejudicial”

Clique no link e assista:https://globoplay.globo.com/v/10429120/

Em seu novo lar, Marruá irá conviver com onças como Mati, que fez o papel da onça-pintada na nova versão da novela “Pantanal” na Globo, e com Amanaci, que quase foi sacrificada após ter as quatro patas queimadas em um dos incêndios no Cerrado, mas se recuperou e acaba de dar à luz.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/08:18:15

