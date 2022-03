Casal é preso pela PRF transportando crack em ônibus na BR-163

‌(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal de Santarém, ao realizar abordagem de fiscalização a ônibus interestadual com rota Santarém/São Luís do Maranhão no Km 995 da BR-163, identificou um casal com tickets de passagem de Santarém à Rurópolis, no Pará.

De acordo com a PRF, o casal apresentou nervosismo elevado e histórias desencontradas durante a abordagem. Diante da suspeita, procedeu-se busca pessoal e na bagagem dos indivíduos. Com eles foram encontrados: 109 gramas de substância análoga à crack e R$ 580 reais em espécie. (Com informações PRF).

O casal recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas para resguarda a integridade dos presos e da equipe de policiais, em conformidade com os requisitos constantes na Súmula Vinculante n° 11 e Decreto 8.858/2016.

Ainda na noite de sábado (26) depois de constatados os fatos, os indivíduos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 16° Seccional de Polícia Civil para apresentação perante a autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos cabíveis.

