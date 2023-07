Anvisa manda retirar sal de cozinha da marca Carrefour dos mercados; entenda os motivos

(Foto:Reprodução) – Em comunicado recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explicou que o produto em questão não é seguro para o consumo humano.

Os consumidores brasileiros devem ficar atentos a nova decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu a venda de um lote específico da marca de sal de cozinha Carrefour.

A decisão veio depois que algumas análises não conseguiram atestar a quantidade de iodo exigida pela legislação. Por conta disso, na última semana a Anvisa decidiu barrar a venda do produto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, 5 de julho.

Mais do que a proibição da circulação, comercialização, distribuição e fabricação do produto, o órgão foi mais exigente. A medida ordenou o recolhimento imediato de todos os pacotes de sal de cozinha da marca mencionada que estejam sob o lote 22992.

Entenda o que a empresa diz sobre o sal de cozinha proibido pela Anvisa

Vale ressaltar, primeiramente, que todo sal de cozinha deve conter iodo. Essa obrigatoriedade existe no Brasil desde 1950, ou seja, há mais de 70 anos.

Quando a substância não é colocada de maneira satisfatória, os consumidores podem sofrer com a deficiência de alguns micronutrientes no organismo. Como consequência, é possível que anomalias congênitas surjam, além de bócio.

Em nota, o grupo Carrefour confirmou que os testes realizados no mês de maio mostravam que o sal de cozinha produzido estava dentro dos parâmetros estipulados em lei. No entanto, a empresa acatou a decisão da Anvisa e retirou o lote em questão das prateleiras de venda.

Veja a nota na íntegra:

“Informamos que realizamos análises recorrentes em todos os nossos produtos de marca própria. O produto citado foi testado em maio deste ano, e, na ocasião, as amostras analisadas estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa. Reforçamos ainda que solicitamos imediatamente a retirada do produto do lote 22992 em todas as lojas que o mesmo encontra-se disponível e que estamos em contato com o fornecedor para apurar o fato”, disse o documento.

Os consumidores que compraram produtos do lote mencionado devem levá-lo até ao estabelecimento responsável para efetuar a troca ou devolução do mesmo.

