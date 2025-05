VÍDEO: motorista por aplicativo é esfaqueado em briga por corrida em MT

Motorista por aplicativo é procurado pela polícia por esfaquear outro motorista em MT — Foto: Reprodução

Vítima sofreu cortes na mão esquerda e uma perfuração na altura da costela; suspeito está foragido.

Um motorista por aplicativo de 41 anos foi esfaqueado por outro de 61 anos, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, na madrugada desta quinta-feira (1º). Testemunhas registraram o momento (assista abaixo). O suspeito está foragido e não teve a identidade divulgada.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima informou que estava no local para atender um casal que havia solicitado uma corrida por aplicativo, quando foi surpreendido pelo outro motorista descendo do carro com uma faca na mão, o acusando de ter “furado a fila”. Em seguida, o suspeito começou a esfaquear a vítima que estava dentro do carro e fugiu do local.

O g1 entrou em contato com a Uber, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

A polícia ainda relatou que o motorista ferido seguiu o suspeito, mas ele acelerou e bateu na lateral do carro da vítima, provocando vários danos. O suspeito ainda desceu do veículo com um facão em direção à vítima, que fugiu do local para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista sofreu cortes na mão esquerda e uma perfuração na altura da costela. Após atendimento médico, ele foi liberado e passa bem, conforme o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil identificou o motorista foragido através da placa do carro e segue investigando o caso para encontrá-lo.

Fonte: G1 MT/ Jornal Folha do Progresso

