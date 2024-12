Criminosos são presos por roubar antiguidades no Egito

O ministério divulgou fotografias dos artefatos apreendidos. | Ministério do Interior do Egito

Autoridades egípcias prenderam dois homens por tentarem roubar antiguidades do fundo do mar, recuperando 448 objetos históricos.

Os roubos de peças arqueológicas egípcias não ocorreram somente porque o país estava em uma crise política. Tais crimes fazem parte da história da Arqueologia Egípcia, tanto que existem quadrilhas especializadas que sabem o valor incalculável do patrimônio egípcio.

Essa semana, autoridades egípcias prenderam dois homens por tentarem roubar centenas de antiguidades do fundo do mar, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior da última segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

Os criminosos retiraram os artefatos da baía de Abu Qir, próxima à cidade de Alexandria. Ao serem abordados, afirmaram que mergulharam para coletar as peças e planejavam traficá-las para outro pais.

Cerca de 448 objetos foram recuperados, incluindo 305 moedas, 53 estátuas, 41 machados, 14 taças de bronze, 12 lanças e três cabeças de estátua. Os itens datam da Antiguidade grega e romana, abrangendo um período de aproximadamente 900 anos, de 500 a.C. a 400 d.C. O ministério divulgou fotografias dos artefatos apreendidos.

As peças retratam objetos e figuras da época, com algumas estátuas representando soldados antigos em uniforme e outras mostrando pessoas vestidas com tecidos. As moedas, esculpidas com detalhes, apresentam animais como leões, elefantes, tartarugas, golfinhos e escorpiões. Notavelmente, duas moedas exibem o cavalo alado Pégaso, uma figura da mitologia grega.

Fonte: CNN brasil

