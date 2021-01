Brasiliense passa pelo Vitória e vai enfrentar o Luverdense na Copa Verde

O Brasiliense acaba de derrotar o Vitória, no estádio Boca do Jacaré por 4 a 0 e vai enfrentar o Luverdense no dia 24, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 16h, direto nas oitavas de final da Copa Verde.

O Verdão do Norte tem intensificado os treinamentos para estreia.

Os gols que garantiram a classificação do Brasiliense foram marcados por Léo Alves (contra), Luquinhas, Rodrigo Fumaça e Tobinha. Com a derrota, o Vitória volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Capixaba, que está previsto para começar no dia 27 de fevereiro.

A última edição da Copa Verde, realizada no ano passado, foi vencida pelo Cuiabá, que derrotou o Paysandu na final.

Conforme Só Notícias já informou, Sinop estreou, há pouco, na competição e goleou por 4 a 0, o Águia Negra (MS). O Galo do Norte apresentou um bom futebol, desperdiçou inúmeras oportunidades e não levou muitos sustos com o time sul mato-grossense, que parecia perdido dentro de campo e não conseguiu se impor, principalmente na etapa final.

Além do Luverdense e Sinop, Cuiabá também representam Mato grosso na competição nacional.

