Após 20 dias da troca de comando prefeito Gelson Dill grava vídeo e diz que município está endividado e sucateado

(Foto:Reprodução) – 21 dias após tomar posse como prefeito, o ex-vice prefeito Gelson Dill diz que assumiu prefeitura sucateada ainda não conseguiu regularizar a situação e continua convivendo com uma situação de caos. No vídeo mostra um relatório de contas a pagar no valor de R$ 36 milhões de reais -de gestões anteriores (vários mandatos),o maior montante é correspondente valor de INSS parcelado. Novo Progresso ainda está com salários atrasados e pátio de máquinas com problemas de falta de peças entre ouros.

Gelson Dill (MDB) gastou o tempo do primeiro mês apurando a real situação do município.

Assista ao vídeo

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...