Palmeiras perde do Flamengo e vê G4 do Campeonato Brasileiro mais longe

O Palmeiras ficou mais longe do G4 Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira.

No Estádio Mané Garrincha, o time alviverde sofreu um gol em cada tempo e acabou derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, concorrente direto na tabela de classificação.

Com 55 pontos em 30 partidas, o Flamengo sobe para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de São Paulo (57) e Internacional (59), ambos com um jogo a mais. O Palmeiras, por sua vez, permanece com os mesmos 51 pontos, na quinta colocação.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times voltam a campo às 16 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Castelão, o Palmeiras tenta a recuperação diante do Ceará. O Flamengo, por sua vez, procura embalar contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O Jogo – O Palmeiras conseguiu criar a primeira oportunidade de gol no Mané Garrincha. Logo no início, Matias Viña recebeu grande lançamento de Danilo pela esquerda e cruzou forte. Sozinho diante do gol de Hugo, Willian completou para fora.

Na resposta do Flamengo, Isla cruzou da direita, a bola desviou em Viña e subiu. Arrascaeta, então, completou de bicicleta e Weverton desviou pela linha de fundo. Pouco depois, após cruzamento de Filipe Luís pela esquerda, Gerson recebeu passe de peito de Everton Ribeiro e bateu para nova defesa do goleiro adversário.

Aos 45 minutos da etapa inicial, Gabriel desarmou Danilo e Everton Ribeiro finalizou na marcação. Na sobra, Arrascaeta recebeu de Bruno Henrique e tentou passar por Weverton. Quase em cima da linha do gol, Kuscevic chutou em cima de Luan e a bola terminou nas redes.

O Palmeiras desperdiçou mais uma grande oportunidade logo no começo da etapa complementar. Raphael Veiga recebeu de Viña pela esquerda e cruzou para Willian chutar em cima de Gustavo Henrique. Na sobra, perto da marca do pênalti, Gabriel Menino bateu para fora.

O time alviverde cresceu na partida e passou a incomodar o Flamengo, mas quase tomou o segundo gol em jogada de bola parada do Flamengo. Da esquerda, Filipe Luis cobrou falta para dentro da área. Livre diante de Weverton, Gustavo Henrique cabeceou para fora.

A equipe rubro-negra equilibrou as ações e, após virada equivocada de Gustavo Scarpa, Bruno Henrique chutou de fora da área para Weverton espalmar. Na cobrança do escanteio, aos 37 minutos, Vitinho cruzou da direita e Gustavo Henrique cabeceou. A bola bateu em Pedro, que conseguiu para chute certeiro de Pepê.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)

