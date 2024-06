Após 48h, idoso que desapareceu após sair para pescar é localizado e resgatado com vida pela Polícia Militar em Oriximiná

Pescador foi localizado com vida após 48h desaparecido — Foto: Polícia Militar

Rosivaldo foi encontrado às margens de um rio, deitado, desorientado e com visíveis sinais de esgotamento físico.

A Polícia Militar encontrou, na tarde desta quinta-feira (21), um idoso de 77 anos, identificado como Rosivaldo Tavares, após ficar sem dar notícias aos familiares. Ele saiu para pescar no Lago Parú, na zona de rios de Oriximiná, oeste do Pará.

Segundo informações da Polícia, Rosivaldo, que é pescador, ficou aproximadamente 48 horas sem dar notícias. Preocupados, os familiares solicitaram o auxílio da Polícia Militar, que imediatamente mobilizou uma equipe para iniciar as buscas.

As operações de busca começaram no perímetro do possível desaparecimento, com a participação de comunitários que usaram lanchas menores para explorar áreas de difícil acesso, conhecidas como ‘furos de rios’.

Por volta das 14h30, Rosivaldo foi encontrado às margens de um rio, deitado, desorientado e com visíveis sinais de esgotamento físico. A tripulação da Lancha Tambaqui, responsável pela operação, conduziu o pescador ao Hospital Municipal de Oriximiná, onde ele está recebendo os cuidados necessários.

A ação rápida e coordenada entre a Polícia Militar e os comunitários foi crucial para o resgate bem-sucedido do pescador. As autoridades locais destacam a importância da colaboração da comunidade em situações de emergência e reforçam o compromisso com a segurança e bem-estar dos moradores da região.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2024/10:22:34

