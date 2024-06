Santarém 363 anos: confira 5 motivos para amar a Pérola do Tapajós

Foto: Agencia Pará/Divulgação | Entre as razões que tornam Santarém encantadora estão as belezas naturais, a segurança, o acolhimento do povo, a culinária, além da cidade ser considerada um Polo Universitário.

“Terra mimosa de paz, de sonho e de amor”, diz um trecho do hino de Santarém, de Paulo Rodrigues dos Santos e Wilson Fonseca. E é bem isso que um dos principais municípios do oeste do Pará representa para quem visita ou para quem ama morar por ‘essas bandas’.

A cidade é conhecida e reconhecida por seu povo acolhedor, a culinária que conquista, as belezas naturais que encantam, mas também por ser considerada um celeiro de oportunidades para quem vem de longe estudar em uma das universidades da cidade ou escolheu o município para viver.

Neste sábado (22) a Pérola do Tapajós completa 363 anos e o g1 Santarém e região listou 5 motivos para amar Santarém. Vamos conferir?

Culinária

Cheiros, aromas, sabores, temperos, cores. A culinária de Santarém é muito rica, diversa e agrada todo tipo de paladar. Quem visita Santarém é pego pelo estomago, porque a cidade é repleta de pratos saborosos.

Entre os pratos mais apreciados na cidade, estão os peixes dos rios da região. Fresquinho e disponível praticamente ‘direto da fonte’, já que as principais feiras de pescado de Santarém ficam na beira do rio, os peixes da região são apreciados tanto por visitantes, quanto pelos santarenos.

A chef Ana Maria Rocha de Vasconcelos conta que na peixaria onde comanda as atividades, entre os pratos preferidos dos clientes estão as caldeiradas.

“Caldeiradas de tambaqui, de surubim e pirarucu e também nós temos o pirarucu na manteiga e a posta de surubim assada, que são os queridinhos dos Santarenos. Temos também a banda de tambaqui e vários outros pratos que os Santarenos adoram”, contou Ana Maria.

Ana Maria conta ainda que o diferencial da culinária regional é uma junção dos peixes e das especiarias que só são encontradas na região.

“O nosso diferencial são os peixes da região aliado ao tempero natural da origem ribeirinha”, completou Ana Maria.

Belezas Naturais

Santarém, uma cidade banhada pelos rios Tapajós e Amazonas, é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Conhecida por suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade rica, a cidade encanta visitantes com suas praias de areias brancas, florestas exuberantes e pontos turísticos únicos.

De Alter do Chão, famosa por suas águas cristalinas, ao fascinante Encontro das Águas, Santarém oferece um espetáculo natural sem igual, onde cada canto revela uma nova maravilha a ser explorada.

Chegar em Santarém é uma experiência transformadora, segundo a criadora de conteúdo Daynara Moreira.

Daynara descreveu a chegada e adaptação à cidade. Ela destacou Santarém como um lugar de vida natural vibrante, segura e uma infinidade de opções de lazer e turismo.

“Quando eu cheguei aqui, eu olhei e pensei: ‘cara, essa é uma cidade incrível’. A qualidade de vida aqui é muito boa. Então, foi o que me determinou e eu me sinto muito bem aqui”, compartilhou.

A criadora de conteúdo destacou ainda vários pontos turísticos naturais que fazem de Santarém um destino único. Entre os locais que mais a impressionaram estão o Parque da Cidade, uma área arborizada dentro da cidade, e as famosas praias como Alter do Chão e Ponta de Pedras.

“Alter do Chão é nosso cartão postal, mas Ponta de Pedras também tem meu coração. É um lugar lindíssimo”, comentou.

Além das praias, Daynara menciona o Mirante do Saubal e o famoso Encontro das Águas, onde os rios Tapajós e Amazonas se encontram. “É uma coisa linda, uma princesa”, diz, referindo-se à beleza natural da região.

Segurança

Santarém tem se tornado um destino cada vez mais desejado por aqueles que buscam qualidade de vida e tranquilidade. Entre os diversos fatores que contribuem para essa preferência, a segurança pública se destaca como um dos principais motivos.

A Pérola do Tapajós tem se destacado no cenário nacional como uma das cidades mais seguras do Brasil.

De acordo com a titular da especializada em homicídios, delegada Raíssa Beleboni, esse título não é fruto do acaso, mas sim do trabalho árduo e contínuo de todos os órgãos de segurança, que atuam de forma integrada para garantir a tranquilidade dos moradores.

A delegada ressaltou que o baixo índice de criminalidade na cidade é resultado de uma combinação de fatores.

“Não temos elevados índices de criminalidade porque existe uma preocupação muito grande do Estado com a região, somado ao intenso e ininterrupto trabalho de todos os órgãos de segurança, de maneira integrada”, afirmou.

A colaboração entre as diferentes forças de segurança, o Ministério Público e o Poder Judiciário tem sido fundamental para alcançar resultados rápidos e satisfatórios. “A união das Forças, em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário faz com que os resultados sejam obtidos de maneira rápida e satisfatória, aumentando, ainda mais, a sensação de segurança no município”, explicou a delegada.

A delegada enfatizou que a equipe policial atua com máxima brevidade sempre que crimes são comunicados, o que permite esclarecer os casos e responsabilizar os autores de forma eficiente.

“Nosso trabalho, enquanto policiais civis, diante desse panorama, é agir com a máxima brevidade possível sempre que os crimes são comunicados, permitindo que sejam esclarecidos e os autores responsabilizados, com rapidez e eficiência, buscando reestabelecer o sentimento de Justiça para a sociedade”, destacou.

Santarém, com seus esforços contínuos em segurança pública, se consolidou como uma cidade segura e acolhedora. “É uma cidade segura, com certeza, e nós trabalhamos muito para que seja cada vez melhor morar aqui”, disse a delegada, reforçando o compromisso das forças de segurança com a qualidade de vida dos cidadãos.

Polo Universitário

Juarez de Souza, coordenador da Universidade Estadual do Pará (UEPA) em Santarém, no oeste do Pará, destaca a receptividade do povo santareno e a importância da cidade como polo universitário. Segundo ele, Santarém atrai estudantes de várias partes da região e de outros estados devido à falta de instituições de ensino em municípios vizinhos.

Ele explica que a UEPA oferece diversos cursos de graduação, com destaque para as áreas da saúde, como medicina e fisioterapia, que são os mais procurados. “Nosso forte é a área da saúde, então se desponta em termos de atuação bastante intensa”, diz Juarez. Além disso, outros cursos como enfermagem, educação física e música também têm grande demanda.

Morar em Santarém traz benefícios, como uma vida relativamente tranquila e belezas naturais que atraem muitos estudantes. Juarez ressalta que a universidade tem se preocupado em oferecer apoio estudantil, com novas resoluções do Conselho Universitário que ampliam as possibilidades de assistência para que os alunos ingressem, permaneçam e concluam seus cursos.

“Com essas políticas, a UEPA busca garantir que os estudantes não só iniciem seus cursos, mas também se formem e se tornem profissionais capacitados, contribuindo para a população da região. A universidade está em constante expansão, fortalecendo suas políticas de ensino e assistência estudantil para que cada vez mais alunos possam realizar sua graduação em Santarém”, finalizou Juarez.

Além da UEPA, o município conta com os cursos oferecidos pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), além das instituições particulares que dispõe de cursos presenciais e à distância.

Povo Acolhedor

Santarém, conhecida carinhosamente como a Pérola do Tapajós, completa 363 anos neste sábado (22). A cidade, que encanta seus moradores e visitantes por diversos motivos, tem como um de seus maiores encantos o acolhimento de seu povo.

Daynara Moreira, uma criadora de conteúdo que veio de Belém, a capital do estado do Pará, para morar em Santarém, expressa bem essa característica. Em suas próprias palavras, Daynara destaca:

“Então, uma cidade que me acolheu. Quando eu cheguei aqui, eu olhei, cara, essa é uma cidade incrível. A qualidade de vida aqui é muito boa. Foi o que me determinou e eu me sinto muito bem aqui. É como se a cidade tivesse mesmo me acolhido, o pessoal é super receptivo comigo.”

A experiência de Daynara ilustra como Santarém se diferencia pelo calor humano e hospitalidade de seus habitantes. A cidade não apenas oferece uma excelente qualidade de vida, mas também faz com que novos moradores se sintam imediatamente em casa. Esta receptividade é um dos muitos motivos que fazem de Santarém um lugar tão especial para se viver e visitar.

