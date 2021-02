Após 86 horas de voo, FAB suspende buscas por piloto de avião que desapareceu após decolar de Alenquer, no PA

Antonio Sena está desaparecido desde o dia 28 de janeiro — Foto: Arquivo pessoal

Família e amigos estão fazendo ‘vaquinha’ virtual para pagar despesas de voluntários de grupo de resgate que vão iniciar buscas por terra.

Depois de buscas em uma área de aproximadamente 13 mil km², perfazendo aproximadamente 86 horas de voo, a Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu as buscas pelo piloto desaparecido que decolou de Alenquer, no oeste do Pará, no avião Cessna 210 de prefixo PT-IRJ. A aeronave e o piloto, Antonio Sena desapareceram no dia 28 de janeiro.

Ao G1, a FAB informou por nota que foram utilizados padrões de busca internacionais desde o momento que o desaparecimento foi informado, porém não foram encontrados vestígios da aeronave desaparecida.

“As buscas foram suspensas após a área ter sido completamente coberta. Contudo, a operação de Busca e Salvamento poderá ser reativada quando justificada por meio do surgimento de novas informações sobre a aeronave e/ou o piloto”, informou a FAB ao G1, por nota.

Além da FAB, estão empenhados nas buscas, militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Defesa Civil. Polícias Civil e Federal estão investigando o caso e duas pessoas já foram ouvidas pelas autoridades policiais em Alenquer.

O avião tinha como destino a pista de pouso 13 de Maio, uma área de garimpos na região de Almeirim nos limites com Laranjal do Jari (AP). Populares informaram à família do piloto que viram a aeronave sobrevoando em círculos a pista do garimpo Anatum por volta das 12h20 do dia 28 de janeiro. Depois disso, o avião não foi mais visto.

Mais forças

Apesar da suspensão de buscas pela FAB, as buscas pela aeronave e principalmente pelo piloto continuam. Dois grupos especializados em busca e resgate, de outros estados, se voluntariaram para ajudar nos trabalhos.

A irmã do piloto, Mariana Sena falou que esses grupos são altamente preparados para esse tipo de busca. Eles vão fazer as buscas por terra.

“Eles possuem equipamentos de comunicação, rastreamento e treinamento que vai facilitar a coordenação do nosso trabalho em busca do Antonio”, contou Mariana. (Confira o vídeo abaixo).

A irmã do piloto encerra o vídeo agradecendo a todas as pessoas que estão ajudando nas buscas por Antonio Sena, assim como às pessoas que estão enviando mensagens de apoio e fé.

Liea Mais:Avião desaparecido na Terra Yanomami é encontrado em topo de montanha, afirma empresa

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...