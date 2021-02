Santarém atinge 100% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19; Sespa deve transferir pacientes para Itaituba

Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, é referência para tratamento de pacientes com Covid-19 — Foto: Divulgação/Ascom HRBA

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a taxa de ocupação de leitos clínicos alcançou 90%.

O município de Santarém, no oeste do Pará, atingiu neste sábado (6) 100% de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Além da ocupação dos 44 leitos da UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) para Covid-19, a unidade está com 90% de ocupação de leitos clínicos.

Com a ocupação de 100% dos leitos de UTI do HRBA, a Sespa deve fazer transferência de pacientes para o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, que está com 61,3% da ocupação de UTI e 72,2% nos leitos clínicos. Neste sábado foram solicitadas transferências para 5 pacientes, que já estão sendo regulados para o Hospital Regional do Tapajós.

Segundo a Sespa, da última sexta-feira (5) até este sábado foram realizadas 7 transferências de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Santarém para o HRBA. Outros dois pacientes não puderam ser transferidos devido instabilidade do quadro de saúde, mas uma nova tentativa será realizada após a estabilização deles.

Boletim da Covid-19 divulgado pela prefeitura de Santarém na noite de sexta-feira informava que a taxa os leitos de UTI no município eram de 97,72%, havia ainda um leito disponível no HRBA, os outros 43 estavam ocupados por 35 pacientes com diagnóstico para Covid-19 e 8 ainda sem resultado de exames.

Haviam três pacientes à espera de transferência para o HRBA que é referência na região para tratamento de pacientes com Covid-19. Uma transferência foi realizada neste sábado, elevando a taxa de ocupação da UTI para 100%.

De acordo com o boletim da prefeitura, em Santarém existem 140 leitos clínicos exclusivos para Covid-19. Desse total, 121 estão ocupados (86,43%), 48 com pacientes com resultado de exames positivos para Covid-19 e 73 ainda em investigação.

O boletim atualizado da Covid-19 acrescentou 96 novos casos da doença no município e confirmou a morte de um idosos de 61 anos em decorrência da doença. A morte ocorreu no dia 2 de fevereiro e outras 10 estão sendo investigadas. O município já soma 14.484 casos confirmados da Covid-19, 13.725 pessoas recuperadas, 534 mortes, 11.322 resultados negativos, 183 análises, 4.120 monitorados e 57.607 monitorados já recuperados.

Em razão do aumento do número de casos de Covid-19, da confirmação de dois casos da nova variante brasileira P1 em Santarém e da elevação da taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI, o governo do estado mudou o bandeiramento de vermelho para preto (lockdown) na região do Baixo Amazonas no dia 30 de janeiro.

O comitê de crise para enfrentamento da Covid-19 em Santarém aprovou a adoção das medidas previstas no decreto estadual e atualizou o decreto municipal com restrição de circulação de pessoas, proibindo o funcionamento de atividades não essenciais, como o comércio lojista, bares, casas de shows, e interditou praias e balneários. O decreto entrou em vigor na segunda-feira (1º) e por decisão do comitê de crise neste sábado, será prorrogado por mais 7 dias.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

