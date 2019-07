Pai tentou matar filha de 1 ano estrangulada usando abraçadeira em Peixoto de Azevedo-Criança tem alta médica

Pai tentou matar filha de 1 ano estrangulada usando abraçadeira em Peixoto de Azevedo — Foto: Divulgação

Criança de 1 ano estrangulada pelo pai com abraçadeira tem alta médica em MT

Exame apontou que a menina teve o crânio fraturado e perda de parte da coordenação motora. Ela deu entrada no hospital em estado grave e ficou internada por oito dias.

A criança de 1 ano e 7 meses que foi estrangulada pelo pai com uma abraçadeira teve alta médica no sábado (13). O caso aconteceu em União do Norte, Distrito de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, no dia 5 deste mês.

Ela deu entrada no Hospital Regional em estado grave e ficou internada por oito dias.

Um exame de tomografia realizado na vítima apontou que ela teve o crânio fraturado, perda de parte da coordenação motora, além de sequelas no tórax.

O médico que acompanhou a criança, José Agnaldo Paranhos Solto, disse que a cabeça da menina foi batida diversas vezes contra o pé da cama. No entanto, ela apresentou melhoras na semana passada e o estado de saúde estava estável.

Além dos médicos e enfermeiros, a criança recebendo o acompanhamento de uma fisioterapeuta.

O crime

A tentativa de homicídio aconteceu quando a menina estava sozinha em casa com o pai, Diego Machado de Farina, de 27 anos. Ele está preso desde o dia do crime e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo a Polícia Civil, Diego tentou matar a filha com uma abraçadeira de plástico, conhecida como ‘enforca gato’.

O chefe de Diego foi quem encontrou a criança sufocada com a presília no pescoço e o pai desmaiado com uma faca na mão. A suspeita é de que ele tenha tentado se matar.

Os dois foram levados ao posto de saúde do distrito e receberam atendimento médico. Em seguida, Diego foi encaminhado à delegacia.

Segundo a polícia, ele não demonstrou arrependimento durante o interrogatório.

A mãe da criança, de 27 anos, também foi conduzida à delegacia ainda no dia do crime. Ela foi ouvida e autuada em flagrante por abandono de incapaz.

Por Bruno Dourado, TV Centro América

