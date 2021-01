Após anuncio da lista com novos secretários,posse tem de troca na Secretaria de Finanças

(Foto:Reprodução) – Segundo informações obtidas pelo Jornal Folha do Progresso, o Secretário de Finanças Orlando Domingos Bianchini (Proprietário loja Multimoveis), anunciado pelo Prefeito Gelson Dill (MDB), não tomou posse em Novo Progresso. Em seu lugar assumiu a adjunta do cargo no Governo do ex-Prefeito Macarrão (PL) Valéria Aparecida de Magalhães.

Diante disso, enviamos mensagens via WhatsApp ao Empresário Orlando Bianchini para saber do motivo da não posse ao cargo, até fechamento desta edição leu, mas não respondeu.

O Secretário de Governo Denis Macedo respondeu a redação do Jornal Folha do Progresso que a motivação de não assumir o cargo partiu do empresário Orlando Bianchine, por motivos de saúde, argumentou.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

