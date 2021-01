Confira o placar dos partidos que apoiam Baleia Rossi e Arthur Lira para a presidência da Câmara

(Foto: Montagem com fotos de Divulgação/Câmara dos Deputados) – Candidato de Rodrigo Maia conquistou legendas de oposição, enquanto bloco de preferido de Bolsonaro tem siglas

Os deputados Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL), candidatos à presidência da Câmara.

BRASÍLIA – Depois da adesão do PT e de outros partidos de oposição à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara, o bloco liderado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), passou a contar com o endosso formal de 273 deputados.

Compõem o grupo as duas maiores bancadas: o PT, com 52 parlamentares, e o PSL, com 48. Partidos de centro e de esquerda completam a lista: MDB, PSDB, DEM, PSB, PDT, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, em um total de 11 legendas.

Já o bloco de Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, tem 195 parlamentares e forte presença do centrão. As maiores bancadas são as do PL, com 43 deputados, e do PP, com 40. Também estão no grupo o Republicanos, Solidariedade, Pros, PSC, Avante e Patriota.

Há ainda quatro siglas que, formalmente, ainda não se posicionaram: PTB, Podemos, PSOL e Novo.

Baleia tem apostado no discurso de que sua candidatura significa a manutenção de uma “Câmara independente”, enquanto Lira aposta em dissidências nos partidos que estão no bloco do adversário, já que o voto é secreto, e ironizou a postura do emedebista, lembrando que o MDB também tem cargos no governo federal.

Câmara deve ter semana decisiva na disputa por seu comando

Bruno Góes e Natália Portinari

05/01/2021 – 04:30 / Fonte:O Globo

