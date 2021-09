Após assalto, mulher é morta a tiros ao sair de balneário no Pará

Mulher é morta a tiros após assalto no Pará. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Carro em que Jessica Borges estava foi abordado por criminosos na rodovia PA-140, entre Santo Antônio do Tauá e São Caetano de Odivelas, nordeste do estado.

Jessica Camila Borges foi morta a tiros em um balneário, localizado no KM 36 da rodovia PA-140, entre Santo Antônio do Tauá e São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará.

Ela estava acompanhada de um homem e o casal foi abordado por dois homens que estavam em uma moto. O caso é considerado pela Polícia como latrocínio – roubo seguido de morte.

Segundo a Polícia Militar local, o casal voltava do balneário por volta das 19h de terça (7) e foi obrigado a parar o carro, quando um motociclista fechou a frente do veículo. Um outro homem saiu da mata e foi anunciado o assalto.

Antes de fugir, um dos criminosos atirou atingindo a mulher, que chegou a ser levada a um hospital em Santo Antônio do Tauá, mas não resistiu.

Familiares da vítima ficaram muito abalados e não quiseram falar com a imprensa. O velório e enterro da vítima não foram divulgados. Até então, ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Superintendência Regional do Salgado, que atende a região, continua diligências para identificar e prender os autores do crime. Segundo a nota, um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime.

Informações que possam ajudar a Polícia na elucidação do caso podem ser repassadas para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Por G1 PA — Belém

08/09/2021 21h46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...